Treno Catullo-Lago di Garda possibile nomina di un commissario
Possibile passo avanti per il collegamento ferroviario tra l'aeroporto Catullo di Verona e il Lago di Garda. Ferrovie dello Stato (Fs) ha completato e trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Documento di fattibilità delle alternative progettuali. E il Ministero ha.
Tutti d'accordo sul treno stazione-Catullo: pressione su Regione e RFI per accelelare l'iter
Treno Verona-Catullo, Bigon: «Chiarire incognite». Casali: «Bene, ma non basta»
Treni, Verona-Catullo-Garda: Governo apre a commissario "per accelerare" - Il collegamento ferroviario tra l'aeroporto Catullo, Verona, e il lago di Garda prevede due nuovi tratti ferroviari allacciati all'infrastruttura esistente, per un investimento stimato di 1,3 miliardi ...
Verona-Catullo-Garda: Ferrante, Governo apre a commissario per accelerare su soluzioni efficaci e tempestive per l'opera - (FERPRESS) – Venezia, 9 OTT – Per la realizzazione del collegamento ferroviario tra l'aeroporto Catullo, Verona, e il lago di Garda, le Fs hanno completato la stesura del Documento di fattibilità dell ...