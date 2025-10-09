Tregua a Gaza Trump non ha dubbi | Sarà un territorio di pace prosperità e ricchezza L’esperto | Accordi sempre disattesi da Hamas
L’accordo annunciato per il cessate il fuoco a Gaza ha provocato reazioni in ogni parte del mondo. Gioisce Donald Trump, ma le incognite sono ancora molte. L’analisi dell’esperto. “ Sarà un giorno di gioia ” quello della liberazione degli ostaggi israeliani. “ Gaza sarà un territorio di pace, prosperità e ricchezza. Ci prenderemo cura di questo paese, si rimetterà in piedi ”. (ANSA FOTO) – Notizie.com Ne è sicuro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo che nelle scorse ore ha annunciato il via libera all’accordo tra Israele ed il gruppo palestinese di Hamas per il cessate il fuoco nella Striscia. 🔗 Leggi su Notizie.com
In questa notizia si parla di: tregua - gaza
Il Papa al telefono con Netanyahu: “Basta stragi di innocenti”. E chiede la tregua immediata a Gaza
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore
Tregua a Gaza, i dubbi di Enzino Iacchetti: TREGUA ? MAH ! 9 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
La notizia della tregua a Gaza è finalmente un segnale positivo e concreto. Ma la pace non è un annuncio: è un impegno quotidiano, da rispettare con i fatti. Ora si fermi l'occupazione illegale in Cisgiordania e si riconosca lo Stato di Palestina per la realizzazio - X Vai su X
Gaza, Netanyahu e Hamas firmano l'accordo per la tregua. Trump in arrivo domenica, il tycoon: "Ostaggi liberi lunedì o martedì" - E' stata firmata in Egitto la versione finale dell'accordo sulla prima fase del piano Trump per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Da affaritaliani.it
Israele e Hamas, sì alla fine della guerra. L’Idf via da (metà di) Gaza, ostaggi liberi - Dopo due anni di scontri e il massacro di 66mila palestinesi, in Egitto arriva l’ok al piano di pace neocoloniale del presidente Usa. Scrive editorialedomani.it