Tregua a Gaza Trump non ha dubbi | Sarà un territorio di pace prosperità e ricchezza L’esperto | Accordi sempre disattesi da Hamas

L’accordo annunciato per il cessate il fuoco a Gaza ha provocato reazioni in ogni parte del mondo. Gioisce Donald Trump, ma le incognite sono ancora molte. L’analisi dell’esperto. “ Sarà un giorno di gioia ” quello della liberazione degli ostaggi israeliani. “ Gaza sarà un territorio di pace, prosperità e ricchezza. Ci prenderemo cura di questo paese, si rimetterà in piedi ”. (ANSA FOTO) – Notizie.com Ne è sicuro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo che nelle scorse ore ha annunciato il via libera all’accordo tra Israele ed il gruppo palestinese di Hamas per il cessate il fuoco nella Striscia. 🔗 Leggi su Notizie.com

