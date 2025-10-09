tregua a Gaza ostaggi liberi e ritiro dell’Idf | c’è l’accordo Israele-Hamas

Hamas e Israele hanno concluso l’accordo per avviare la tregua a Gaza e implementare il piano di pace proposto dal presidente americano Donald Trump. Nella notte italiana i belligeranti hanno trovato un’intesa per concludere il terzo cessate il fuoco dal 7 ottobre 2023. Un cessate il fuoco che si spera possa essere definitivo e preludio a una pace solida. Lo ha annunciato nella notte italiana il presidente Usa Donald Trump in un post su Truth, sottolineando che Hamas rilascerà tutti gli ostaggi ancora detenuti nella Striscia, vivi o morti, e Israele inizierà il ritiro delle truppe dall’occupazione del territorio palestinese. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - tregua a Gaza, ostaggi liberi e ritiro dell’Idf: c’è l’accordo Israele-Hamas

In questa notizia si parla di: tregua - gaza

