Tregua a Gaza il momento in cui Rubio consegna il bigliettino a Trump sull’intesa molto vicina

“Il segretario di Stato mi ha appena consegnato un biglietto in cui afferma che siamo molto vicini a un accordo sul Medio Oriente”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti durante un evento alla Casa Bianca. Nel “pizzino” consegnato da Marco Rubio al presidente statunitense un messaggio in cui veniva riportato come l’intesa tra Hamas e Israele fosse “molto vicina”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tregua a Gaza, il momento in cui Rubio consegna il bigliettino a Trump sull’intesa “molto vicina”

Gaza, accordo sulla tregua: via alla "fase 1" tra scambi di ostaggi e prigionieri

Raggiunto l'accordo per Gaza, tregua e ostaggi liberi: tutti i dettagli. Trump: "E' un grande giorno"

