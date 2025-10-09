Tredicesima senza tasse | la busta paga può aumentare fino a 2.200 euro | le simulazioni

La detassazione della tredicesima mensilità rientra nel pacchetto di interventi ipotizzati per alleggerire la pressione fiscale sul lavoro. Le simulazioni dei commercialisti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Manovra 2026, il governo vuole ridurre le tasse su tredicesima e straordinari: come funzionerebbe

Meno tasse su tredicesima e straordinari con la Manovra

Stipendi, meno tasse su tredicesima e straordinari? Ecco quanto si guadagnerebbe in più: le simulazioni

tredicesima senza tasse bustaMeno tasse sulle tredicesime, cosa cambia: tutte le ipotesi e gli importi - Il governo sta valutando la proposta, spinta da Forza Italia, di detassare la mensilità aggiuntiva che arriva ogni fine anno ai lavoratori dipendenti e ai pensionati ... Si legge su today.it

tredicesima senza tasse bustaTredicesima senza tasse in Manovra 2026, simulazioni in base allo stipendio - In Legge di Bilancio 2026 potrebbe entare la misura che prevede la detassazione della tredicesima o l'applicazione di una tassazione piatta per la mensilità aggiuntiva. Si legge su money.it

