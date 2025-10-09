Tredicesima detassata aumenti in busta paga fino a 2.200 euro in più | tutte le simulazioni
Tra le misure più discusse nella costruzione della prossima manovra economica, prende forma l’ipotesi di un alleggerimento fiscale sulla tredicesima mensilità. L’idea, promossa in particolare da Forza Italia, è al vaglio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dove si lavora su più fronti per rendere la proposta compatibile con i vincoli di bilancio. Se attuata, potrebbe avere un impatto diretto sulle buste paga di dicembre, in un momento cruciale per i consumi interni. Leggi anche: Bonus Natale e tredicesima a dicembre 2024, le date dei pagamenti in busta paga L’obiettivo della misura è duplice: sostenere i redditi medio-bassi e rilanciare la spesa interna in un contesto economico segnato dal rallentamento della domanda. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
