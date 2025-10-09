Tra le misure più discusse nella costruzione della prossima manovra economica, prende forma l’ipotesi di un alleggerimento fiscale sulla tredicesima mensilità. L’idea, promossa in particolare da Forza Italia, è al vaglio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dove si lavora su più fronti per rendere la proposta compatibile con i vincoli di bilancio. Se attuata, potrebbe avere un impatto diretto sulle buste paga di dicembre, in un momento cruciale per i consumi interni. Leggi anche: Bonus Natale e tredicesima a dicembre 2024, le date dei pagamenti in busta paga L’obiettivo della misura è duplice: sostenere i redditi medio-bassi e rilanciare la spesa interna in un contesto economico segnato dal rallentamento della domanda. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tredicesima “detassata”, aumenti in busta paga fino a 2.200 euro in più: tutte le simulazioni