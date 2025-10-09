Tre weekend di birra musica e sapori tipici | via alla sesta edizione dell’Oktober Fesct
SAN MICHELE SALENTINO - Anche quest'anno la zona industriale di San Michele Salentino inaugura la sesta edizione dell'Oktober Fesct, che quest'anno triplica la sua durata espandendosi su tre fine settimana di ottobre. L'inaugurazione, fissata per giovedì 9 ottobre alle 18:00, darà il via a uno.
A San Martino torna l’Oktoberfest: tre giorni tra birra, musica e sapori bavaresi - Dal 10 al 12 ottobre la contrada legnanese ospita la festa in perfetto stile bavarese, con piatti tipici, birra e tanto divertimento anche al coperto. Si legge su legnanonews.com