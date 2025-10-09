Tre weekend di birra musica e sapori tipici | via alla sesta edizione dell’Oktober Fesct

SAN MICHELE SALENTINO - Anche quest'anno la zona industriale di San Michele Salentino inaugura la sesta edizione dell'Oktober Fesct, che quest'anno triplica la sua durata espandendosi su tre fine settimana di ottobre. L'inaugurazione, fissata per giovedì 9 ottobre alle 18:00, darà il via a uno.

