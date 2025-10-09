Tre nuovi titolari all’Inter | anche Calhanoglu perde il posto

Il punto sul calciomercato nerazzurro nell’episodio di ‘Ti Amo Calciomercato’: il 2026 sarà un anno di grossi cambiamenti per l’Inter Nuova puntata di ‘Ti Amo Calciomercato’ sul canale Youtube di ‘ Calciomercato.it ‘. Il tema trattato oggi dal nostro Lorenzo Polimanti e la direttrice Eleonora Trotta è il calciomercato dell’Inter, le scelte fatte la scorsa estate e quelle che caratterizzeranno il prossimo futuro. (LaPresse) – Calciomercato.it Si parla di centrocampo, delle esigenze di Cristian Chivu che durante i mesi estivi avrebbe voluto un determinato profilo: “ Chivu aveva chiesto un centrocampista forte, in grado di proteggere di più la difesa e far ripartire la manovra offensiva. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

