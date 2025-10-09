Tre morti nelle ultime 24 ore sulle strade di Roma e provincia
Un sorpasso azzardato, una distrazione al volante e un ciclista travolto e ucciso. A Roma e in provincia nelle ultime 24 ore si sono verificati tre incidenti mortali. Tre vittime e una donna che lotta tra la vita e la morte. Un bilancio drammatico che si fa ancora più tetro se si allunga lo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Ue attacca Israele: “Indifendibile, basta uccidere chi aspetta cibo o aiuti”. Ospedale di Gaza: 21 bambini morti di fame nelle ultime 72 ore
Gaza, 9 morti per denutrizione nelle ultime 24 ore, tra cui 3 neonati, governo palestinese: “Uccisione di massa da parte di Israele”
Mo: ministero Salute Gaza, 'sette morti per fame nelle ultime 24 ore'
Terremoto nelle Filippine, ultime news: almeno 69 morti
Radio1 Rai. . #GazaCity Attacchi israeliani senza sosta: almeno 70 morti nelle ultime ore. #Hamas mostra gli ostaggi in una foto e avverte: "In pericolo la loro vita". Nuove proteste dei parenti dei sequestrati, ieri sera a Tel Aviv. Nel video l'#IDF mostra la 98es
Guerra in Ucraina: almeno cinque morti negli attacchi russi nelle ultime 24 ore - Secondo le autorità locali, tre delle vittime sono morte nella regione ucraina di Sumy e le altre due a Kherson
Hamas, '71 morti a Gaza in 24 ore, 304 i feriti' - Almeno 71 palestinesi, tra cui cinque in attesa di aiuti, sono stati uccisi e 304 feriti negli attacchi israeliani a Gaza nelle ultime 24 ore. Da ansa.it