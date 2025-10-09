Tre mesi di agonia dopo lo schianto in moto non ce l' ha fatta Davide Malavasi
Il 10 luglio scorso il carpigiano Davide Malavasi era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, mentre si trovava in sella alla sua moto. Il 46enne era caduto mentre percorreva la A22 in direzione nord, nei pressi del casello di Trento Sud.Trasportato in ospedale con l'eliambulanza, il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Alessandro Venier, la madre Lorena: «Agonia di sei ore, non riuscivamo a finirlo. Mailyn mi chiedeva di uccidere mio figlio da mesi»
Sciacca, muore dopo due mesi di agonia la turista tedesca investita in via Roma
