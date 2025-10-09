Si sono svolti ieri sera i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Emilia Romagna di Prima categoria. Chi si aggiudicherà il trofeo, si piazzerà bene per un possibile salto in Promozione. Tornando alla serata calcistica di ieri, si giocava in gara secca: chi ha vinto, ha ottenuto il pass per i sedicesimi di finale, e le tre reggiane qualificate sono il Guastalla, l’ Atletico Bibbiano Canossa e lo United Albinea. Andiamo in ordine. Nel pomeriggio ha inaugurato il mercoledì di coppa la Campeginese, sfortunata ai rigori. I reggiani avevano impattato per 2-2 contro la modenese, con le reti di Meluzzi e Rossi (per i locali, invece, a segno Manno e Ghedini). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tre le reggiane qualificate