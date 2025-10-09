Tre giorni con Bottega Teatro per la rassegna Marchestorie
Per tre giorni Bottega Teatro Marche porta a Numana la rassegna regionale ‘ Marchestorie ’. La direttrice artistica Paola Giorgi ha scelto di introdurre una novità: un filo conduttore unico capace di unire Comuni diversi. Il tema scelto è il ‘ nostos ’, il ritorno, parola antica che oggi risuona con forza: ritorno come memoria, attesa, trasformazione e scelta politica e civile. Si inizia domani (ore 21) Cinema Teatro Italia con ‘Nell’ abbraccio di Penelope’, lezione-spettacolo sulla Regina di Itaca di Cesare Catà, sul palco insieme alla stessa Paola Giorgi. Musiche del gruppo The Unconventional Affaire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: giorni - bottega
FESTA DEL ROSARIO - Martedì 7 Ottobre -4 giorni al Rosario… ti ricordiamo che in bottega trovi tantissime proposte super coool Anitra fresche, macinato d'anitra, arrostini, spiedini e bigoli freschi E non dimenticarti di prenotare la tua anatra allo spie - facebook.com Vai su Facebook
A Scano di Montiferro tre giorni di libri, musica e incontri - L'ottava edizione di Bookolica riparte da questo interrogativo per tre giorni di libri, incontri, musica, teatro e laboratori che animeranno Scano di Monti ... Riporta msn.com
Shakespeare arriva a Vivara, tre giorni di teatro nella riserva - L'isola di Vivara, nel golfo di Napoli, riserva naturale dello Stato, si trasforma, per la prima volta nella sua storia, in uno straordinario palcoscenico teatrale open air, completamente immerso nel ... Segnala ansa.it