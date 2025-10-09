Tre giorni con Bottega Teatro per la rassegna Marchestorie

Per tre giorni Bottega Teatro Marche porta a Numana la rassegna regionale ‘ Marchestorie ’. La direttrice artistica Paola Giorgi ha scelto di introdurre una novità: un filo conduttore unico capace di unire Comuni diversi. Il tema scelto è il ‘ nostos ’, il ritorno, parola antica che oggi risuona con forza: ritorno come memoria, attesa, trasformazione e scelta politica e civile. Si inizia domani (ore 21) Cinema Teatro Italia con ‘Nell’ abbraccio di Penelope’, lezione-spettacolo sulla Regina di Itaca di Cesare Catà, sul palco insieme alla stessa Paola Giorgi. Musiche del gruppo The Unconventional Affaire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

