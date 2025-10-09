tre colpi per la juventus a gennaio arrivano i rinforzi per puntare allo scudetto

La Juventus è pronta a mettere a segno tre colpi già per il calciomercato di gennaio. I bianconeri sembrano davvero reattivi per provare a vincere lo Scudetto. La stagione è iniziata tra luci e ombre, di certo ci sono alcuni aspetti che meritano di essere messi a regime con l’acquisto di calciatori che siano propedeutici alle idee di calcio di mister Igor Tudor. (ANSA) TvPlay.it Sebbene ci sia un clima che non fa sperare nulla di buono, vengono totalmente dimenticati gli aspetti positivi di questa partenza. La squadra ha ritrovato fiducia nel suo allenatore, cosa che l’anno scorso con Thiago Motta era stata distrutta, una cosa che si vede nella determinazione espressa in campo. 🔗 Leggi su Tvplay.it

