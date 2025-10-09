Tre ciotole l’ultimo dono di Michela Murgia diventa film | una lezione di fragilità e libertà

Quando nel 2023 Michela Murgia pubblicò Tre ciotole, nessuno poteva leggerlo senza sentire il peso del tempo che scivolava via. Era il testamento narrativo di una scrittrice che, mentre consegnava al pubblico una raccolta di storie intime e taglienti, sapeva già di avere davanti un orizzonte limitato. Dentro quelle pagine, la scrittura diventava corpo, dolore, amore e malattia. E, con lei, la scoperta del tumore che l’avrebbe portata via poco dopo. Non un addio, ma una consegna: la letteratura come modo per dire l’indicibile, per affrontare la trasformazione di sé e degli altri. Ora Tre ciotole diventa un film, in uscita il 9 ottobre, diretto da Isabel Coixet, regista spagnola dalla sensibilità raffinata, capace di raccontare intimità e silenzi con uno sguardo che non indulge mai nella retorica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

