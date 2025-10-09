Tre ciotole | il film con Alba Rohrwacher ed Elio Germano tratto da Michela Murgia da oggi nei cinema

Da oggi 9 ottobre al cinema con Vision Distribution la drammatica pellicola con Alba Rohrwacher ed Elio Germano ispirata al romanzo di Michela Murgia. Arriva oggi, 9 ottobre, al cinema distribuito da Vision Distribution Tre ciotole, pellicola che porta su grande schermo il romanzo in cui Michela Murgia affronta il racconto della malattia che l'ha portata alla morte. Interpretato da Alba Rohrwacher ed Elio Germano, il film racconta la fine di un amore che coincide con un'importante presa di coscienza e scoperta della propria condizione da parte della protagonista. A dirigere il film è la regista spagnola Isabel Coixet, che ha all'attivo pellicole quali La vita segreta delle parole, La bambina che raccontava i film e La mia vita senza me. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tre ciotole: il film con Alba Rohrwacher ed Elio Germano tratto da Michela Murgia da oggi nei cinema

In questa notizia si parla di: ciotole - film

CINEMA ASTORIA TRE CIOTOLE DA GIOVEDÌ 9 a MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE Da Giovedì 9 a Lunedì 13 Ore: 17:00 - 19:15 - 21:30 Martedì 14 Ore: 16:30 - 22:30 Mercoledì 15 Ore: 16:30 - 21:30 Info: https://cinemadianzio.it/film/16886 Trailer: https://y - facebook.com Vai su Facebook

