Tre anni di squalifica a Giacomo Tortu per lo spionaggio ai danni di Jacobs
La Fidal ha inflitto tre anni di squalifica e inibizione a Giacomo Tortu, ex sprinter e fratello di Filippo. La decisione arriva in seguito all’inchiesta sul presunto spionaggio ai danni di Marcell Jacobs. L’attività di monitoraggio, secondo le accuse, era stata affidata alla società privata Equalize. Nel dettaglio, il Tribunale ha stabilito una sospensione di trenta mesi «per violazione del rispetto e dell’osservanza delle norme statutarie e regolamentari federali, e dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i fondamenti dello sport», con ulteriori sei mesi aggiunti «per aver commesso l’illecito al fine di eseguirne o occultarne un altro, ovvero per assicurare a sé o ad altri un vantaggio». 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: anni - squalifica
Partite truccate in Conference League: dieci anni di squalifica
Nicolò Martinenghi come Rocky Balboa: “Ho ancora delle cartucce da sparare. Squalifica? Persi due anni di vita”
Andrea Iannone compie 36 anni: da Belen Rodriguez e Giulia De Lellis all?amore con Elodie, tra squalifica per doping e ritocchi estetici
Mudryk rischia una squalifica per doping di 4 anni. Il Chelsea attende la sentenza, ma non sembra volerlo aspettare. L'esterno ucraino ha quindi incredibilmente deciso di allenarsi con la Nazionale ucraina di atletica per prepararsi alle Olimpiadi 2028. Mudryk - facebook.com Vai su Facebook
Tre anni di squalifica a Giacomo Tortu per lo spionaggio ai danni di Jacobs - La Fidal ha inflitto tre anni di squalifica e inibizione a Giacomo Tortu, ex sprinter e fratello di Filippo. Secondo lettera43.it
Spionaggio ai danni di Marcell Jacobs: squalifica di tre anni per Giacomo Tortu, fratello di Filippo - Giacomo Tortu voleva accedere ai certificati del sangue del campione olimpico. Da ilfattoquotidiano.it