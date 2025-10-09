Tre anni di squalifica a Giacomo Tortu per lo spionaggio ai danni di Jacobs

La Fidal ha inflitto tre anni di squalifica e inibizione a Giacomo Tortu, ex sprinter e fratello di Filippo. La decisione arriva in seguito all’inchiesta sul presunto spionaggio ai danni di Marcell Jacobs. L’attività di monitoraggio, secondo le accuse, era stata affidata alla società privata Equalize. Nel dettaglio, il Tribunale ha stabilito una sospensione di trenta mesi «per violazione del rispetto e dell’osservanza delle norme statutarie e regolamentari federali, e dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i fondamenti dello sport», con ulteriori sei mesi aggiunti «per aver commesso l’illecito al fine di eseguirne o occultarne un altro, ovvero per assicurare a sé o ad altri un vantaggio». 🔗 Leggi su Lettera43.it

