Travolto dal motocoltivatore che stava utilizzando sul suo terreno agricolo; ferito gravemente un uomo di 67 anni residente a Ferentino

Momenti di paura nella tarda mattinata di ieri in località San Rocco Terravalle, a Ferentino, dove un uomo di 67 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente agricolo. Secondo quanto ricostruito, mentre stava effettuando alcuni lavori sul proprio terreno, l'uomo è stato travolto dal motocoltivatore che stava utilizzando. Le lame del mezzo lo hanno colpito alla gamba sinistra, provocandogli una profonda ferita. I soccorsi e il trasferimento in elisoccorso. L'allarme è scattato poco dopo le 11 del mattino. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure all'agricoltore.
