Travolto dal motocoltivatore che stava utilizzando sul suo terreno agricolo; ferito gravemente un uomo di 67 anni residente a Ferentino

Momenti di paura nella tarda mattinata di ieri in località San Rocco Terravalle, a Ferentino, dove un uomo di 67 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente agricolo. Secondo quanto ricostruito, mentre stava effettuando alcuni lavori sul proprio terreno, l'uomo è stato travolto dal motocoltivatore che stava utilizzando. Le lame del mezzo lo hanno colpito alla gamba sinistra, provocandogli una profonda ferita. I soccorsi e il trasferimento in elisoccorso. L'allarme è scattato poco dopo le 11 del mattino. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure all'agricoltore.

Grave incidente agricolo questa mattina intorno alle ore 11:00 in via San Rocco Terravalle, nella zona rurale di Ferentino.

