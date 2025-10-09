Travolta da un' auto mentre va a scuola Alice Morsanutto muore a 17 anni | Era appena uscita di casa La corsa del papà in strada

Una studentessa di 17 anni, Alice Morsanutto, è stata investita e uccisa da un'auto, condotta da un giovane, mentre attraversava la strada per raggiungere il bus che l'avrebbe. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Travolta da un'auto mentre va a scuola, Alice Morsanutto muore a 17 anni: «Era appena uscita di casa». La corsa del papà in strada

Le esequie della 34enne travolta e uccisa da un'auto lo scorso 23 settembre in via Redipuglia si terranno presso la parrocchia Stella Maris

Bimba travolta dopo essere scesa dall'autobus: Millie muore a 6 anni, autista: "Non guidavo in modo pericoloso" La piccola Millie è stata travolta da un'auto subito dopo essere scesa dall'autobus a Bilsborrow, Lancashire, Regno Unito. L'autista, Stephen Wor

