Travolta da un’auto mentre prendeva lo scuolabus muore la 17enne Alice Morsanutto
Alice Morsanutto era sulle strisce pedonali, con lo zaino di scuola in spalla, quanto è stata travolta da un’auto. Per la 17enne di Precenicco, in provincia di Udine, non c’è stato nulla da fare. I soccorsi dell’autista del veicolo e i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 si sono rivelati inutili: la giovane è morta sotto gli occhi del padre. La dinamica dell’incidente. Era l’alba, circa le 6.30 di mattina, quando Alice Morsanutto è uscita di casa per dirigersi alla fermata dell’autobus. Di lì a un’ora e mezza la attendeva la campanella del liceo artistico Sello di Udine. A 200 metri da casa, proprio mentre attraversava la strada, una vettura l’ha colpita in pieno. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: travolta - auto
Strage in autostrada, quattro morti: famiglia travolta dal tir, il giallo del guasto all’auto
Morta dopo 2 giorni di agonia la donna travolta da un’auto
Diana travolta e uccisa a Calvagese, l’auto pirata portata dal carrozziere per riparare il danno
Le esequie della 34enne travolta e uccisa da un’auto lo scorso 23 settembre in via Redipuglia si terranno presso la parrocchia Stella Maris - facebook.com Vai su Facebook
Bimba travolta dopo essere scesa dall’autobus: Millie muore a 6 anni, autista: "Non guidavo in modo pericoloso" La piccola Millie è stata travolta da un’auto subito dopo essere scesa dall’autobus a Bilsborrow, Lancashire, Regno Unito. L’autista, Stephen Wor - X Vai su X
Travolta da un'auto mentre passeggia a bordo strada, è grave - Grave incidente stradale in via Giotto: questa mattina, 15 settembre, una signora del posto stava passeggiando a bordo strada quando un'altra donna, non vedendola o sterzando ... Si legge su ilgazzettino.it
Giovane travolta e uccisa da auto mentre attraversa, a Trieste - Una giovane, di 25 anni, è morta all'istante travolta da una Jeep mentre attraversava via Fabio Severo. Da ansa.it