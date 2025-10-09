Travolta da un’auto mentre prendeva lo scuolabus muore la 17enne Alice Morsanutto

Alice Morsanutto era sulle strisce pedonali, con lo zaino di scuola in spalla, quanto è stata travolta da un’auto. Per la 17enne di Precenicco, in provincia di Udine, non c’è stato nulla da fare. I soccorsi dell’autista del veicolo e i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 si sono rivelati inutili: la giovane è morta sotto gli occhi del padre. La dinamica dell’incidente. Era l’alba, circa le 6.30 di mattina, quando Alice Morsanutto è uscita di casa per dirigersi alla fermata dell’autobus. Di lì a un’ora e mezza la attendeva la campanella del liceo artistico Sello di Udine. A 200 metri da casa, proprio mentre attraversava la strada, una vettura l’ha colpita in pieno. 🔗 Leggi su Open.online