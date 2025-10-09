Travolta da un’auto mentre a va a scuola | morta 17enne a Udine

Una 17enne ha perso la vita all’alba di oggi a Precenicco, travolta da un’auto mentre andava a scuola. Travolta da un’auto: nulla da fare per la 17enne Il fatto, in via Edmondo Brian nel comune in provincia di Udine su un attraversamento pedonale, in una zona che le testimonianze indicano sufficientemente illuminata. Intorno alle 6:30 . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Travolta da un’auto mentre a va a scuola: morta 17enne a Udine

