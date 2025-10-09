Travolta da furgone morta 17enne a Precenicco

Una studentessa di 17 anni è stata travolta e uccisa da un furgone questa mattina presto, a Precenicco, in provincia di Udine. La vittima si chiamava Alice Morsanutto e presumibilmente si stava recando a scuola. I carabinieri sono intervenuti intorno alle 6.45. Sul posto anche i vigili del fuoco e il personale sanitario, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. Sono in corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Prosegue così la scia di sangue sulle strade italiane. Solo ieri nel Veronese si era verificato uno scontro tra un’auto e una moto che era costato la vita a un uomo di 56 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

