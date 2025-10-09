Travestiti da anziani per rapinare le banche | sgominata la banda
Erano stati beccati la prima volta a Sirmione, all'epoca denunciati e poi in seguito arrestati: con maschere di gomma, si travestivano da anziani e sono ora accusati di una serie di rapine e tentate rapine. L'epilogo solo pochi giorni fa, quando i carabinieri della sezione operativa di Bergamo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
