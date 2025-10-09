Travestiti da anziani per rapinare le banche | sgominata la banda

Bresciatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erano stati beccati la prima volta a Sirmione, all'epoca denunciati e poi in seguito arrestati: con maschere di gomma, si travestivano da anziani e sono ora accusati di una serie di rapine e tentate rapine. L'epilogo solo pochi giorni fa, quando i carabinieri della sezione operativa di Bergamo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: travestiti - anziani

travestiti anziani rapinare bancheRapine con maschere da anziani: due arresti - Indossavano travestimenti e minacciavano con taglierini. Da ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Travestiti Anziani Rapinare Banche