Trattore si schianta con un camion e si ribalta | incubo sull’asfalto | Schiacciato in pieno
Il rumore del motore si è spento all'improvviso, lasciando dietro di sé solo un silenzio pesante, rotto dal frusciare del vento tra le spighe e dal suono lontano delle sirene. Pochi istanti prima, quel campo era attraversato dalla routine di ogni giorno: un uomo al lavoro, il suo mezzo, la terra da curare. Poi qualcosa è andato storto. Un urto, un boato, e la calma della campagna si è trasformata in concitazione. I primi ad accorrere sono stati alcuni residenti, richiamati dal rumore metallico e dalle grida. Hanno tentato di avvicinarsi, di capire, ma la scena davanti ai loro occhi raccontava già tutto: il trattore ribaltato, il terreno smosso, l'attesa disperata dei soccorsi.
