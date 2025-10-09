Trattore si schianta con un camion e si ribalta | incubo sull’asfalto | Schiacciato in pieno

Il rumore del motore si è spento all’improvviso, lasciando dietro di sé solo un silenzio pesante, rotto dal frusciare del vento tra le spighe e dal suono lontano delle sirene. Pochi istanti prima, quel campo era attraversato dalla routine di ogni giorno: un uomo al lavoro, il suo mezzo, la terra da curare. Poi qualcosa è andato storto. Un urto, un boato, e la calma della campagna si è trasformata in concitazione. I primi ad accorrere sono stati alcuni residenti, richiamati dal rumore metallico e dalle grida. Hanno tentato di avvicinarsi, di capire, ma la scena davanti ai loro occhi raccontava già tutto: il trattore ribaltato, il terreno smosso, l’attesa disperata dei soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Muore schiacciato dal trattore dopo lo scontro con un camion - Un agricoltore è morto questo pomeriggio, intorno alle 15, a Piobesi Torinese (Torino), dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che stava conducendo. Da rainews.it

trattore schianta camion ribaltaAgricoltore muore schiacciato dal trattore dopo scontro con un camion - Un agricoltore del posto ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando. giornalelavoce.it scrive

