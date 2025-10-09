Trattamento dei rifiuti inaugurata la nuova sede di Sogliano Ambiente | La sostenibilità un impegno collettivo
In tanti per l’inaugurazione della nuova sede di Sogliano Ambiente, in via della Resistenza 4, che nel fine settimana ha visto la partecipazione di oltre 200 persone tra autorità, ospiti e cittadini. All’evento istituzionale dei giorni scorsi, la dirigenza di Sogliano Ambiente e le autorità. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: trattamento - rifiuti
Incendio nell’impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti a Capannori
Incendio a Conversano: fiamme in deposito trattamento rifiuti di contrada Martucci
Impianto di trattamento dei rifiuti non pericolosi sul territorio: pioggia di critiche
RIFIUTI | L’autorità unica chiede indietro circa 5 milioni alla Città Metropolitana per la realizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti che avrebbe dovuto essere ultimato nel 2021 - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia a #Marcianise: un’esplosione all’interno dell’azienda di trattamento rifiuti Ecopartenope ha provocato la morte di 3 persone. Una quarta risulta ancora dispersa. Secondo i primi rilievi, la deflagrazione sarebbe avvenuta durante lavori di manutenzion - X Vai su X
Impianto rifiuti Edison, da Comune Jesi ancora no su ubicazione - Il Comune di Jesi (Ancona) prende le distanze dalle modifiche che Edison Next Recology vorrebbe apportare progetto di un impianto di trattamento dei rifiuti, pericolosi e non, nella zona industriale d ... Riporta msn.com
Inaugurato il nuovo centro di raccolta dei rifiuti di Altopascio - La nuova struttura, situata lungo via Bientina, è stata realizzata grazie a un finanziamento di 700mila euro ... Si legge su noitv.it