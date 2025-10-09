Trasporti Napoli le variazioni di orario per due funicolari nel fine settimana

Anm informa che da giovedì 9 ottobre e fino a domenica 12 ottobre compresa, la funicolare di Mergellina effettuerà l'ultima corsa al pubblico alle ore 14.10. Per questo motivo è stato predisposto il servizio di navetta sostitutivo 621 a partire dalle ore 14.00 fino alle 20.00, con frequenza ogni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

