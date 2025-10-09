Trascinata a terra per rubarle la borsa anziana si rompe il femore | due arresti a Salerno

9 ott 2025

Due uomini arrestati e portati ai domiciliari: avrebbero colpito prima a Salerno e poi a Vietri sul Mare. Per una ultraottantenne, un omero rotto nella caduta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

