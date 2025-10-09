Trasatti e le proposte di Toscana Rossa | Sanità | no alle privatizzazioni selvagge

Francesca Trasatti, 42 anni di Viareggio, avvocata penalista e capolista di Toscana Rossa, è candidata per Potere al Popolo al consiglio regionale nel collegio di Lucca e Massa Carrara, a sostegno di Antonella Bundu. Toscana Rossa, perché ha scelto di candidarsi nel territorio lucchese? "Perché Lucca con Massa è un territorio in cui milito e faccio politica da quando avevo 14 anni; ritengo che sia fondamentale che sulla scheda elettorale ci sia un’’alternativa al campo largo e alla destra; noi portiamo una proposta di società e di Regione diversa da quella che portano avanti le due coalizioni; riteniamo di essere la maggioranza, quella che diceva nel 2001, ai tempi del G8, che un altro mondo era possibile; all’epoca avvertivamo che le risorse non sarebbero state illimitate e che occorreva operare una ridistribuzione della ricchezza, ed è quello che poi è successo: gli scioperi generali dimostrano che noi siamo in linea con quella che è la maggioranza civile". 🔗 Leggi su Lanazione.it

