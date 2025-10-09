Trapianto di capelli: la tecnica FUE ( Follicular Unit Extraction ) si conferma una delle più evolute e apprezzate nel campo della chirurgia capillare. La perdita di capelli è un tema che tocca da vicino uomini e donne di ogni età. Oggi, però, esistono soluzioni in grado di restituire un aspetto naturale e duraturo, senza gli effetti artificiali del passato. Tra queste, la tecnica FUE ( Follicular Unit Extraction ) si conferma una delle più evolute e apprezzate nel campo della chirurgia capillare. “La FUE non è solo una tecnica, ma un vero percorso di recupero dell’immagine e della fiducia in sé stessi,” spiega Stefano Pastorini, tecnico tricologo esperto e punto di riferimento con la sua equipe di professionisti per chi desidera affrontare la calvizie in modo consapevole e personalizzato. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Trapianto di capelli con tecnica FUE