Tramvia Padova-Mestrino il futuro in movimento per il territorio Ovest Colli
Il futuro del nostro territorio passa attraverso una visione condivisa di sviluppo, sostenibilità e innovazione infrastrutturale. In questo scenario, la realizzazione della nuova linea tranviaria Padova-Mestrino rappresenta un intervento di rilevanza strategica per la mobilità, l’economia e la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: tramvia - padova
Cadavere sui binari tra Padova e Grisignano: ritardi e treni cancellati sulla linea Milano-Venezia - X Vai su X
Padova pioniera della mobilità sostenibile, verso un futuro migliore - Con le due nuove linee del tram prosegue il percorso intrapreso da tempo dalla città verso un futuro più sostenibile. Da corrieredelveneto.corriere.it