Traiettorie di collisione | il teatro di ricerca internazionale arriva a Racalmuto con CeSDAS 2025
Racalmuto si prepara ad accogliere un nuovo capitolo di CeSDAS 2025 – Traiettorie di collisione, progetto di teatro e arti visive diretto da Andrea Cusumano e parte del programma ufficiale di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025. Il teatro Regina Margherita sarà il cuore di un percorso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
