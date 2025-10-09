Traiettorie di collisione | il teatro di ricerca internazionale arriva a Racalmuto con CeSDAS 2025

Agrigentonotizie.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Racalmuto si prepara ad accogliere un nuovo capitolo di CeSDAS 2025Traiettorie di collisione, progetto di teatro e arti visive diretto da Andrea Cusumano e parte del programma ufficiale di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025. Il teatro Regina Margherita sarà il cuore di un percorso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: traiettorie - collisione

Cerca Video su questo argomento: Traiettorie Collisione Teatro Ricerca