Tragico incidente a Precenicco | muore una studentessa di 17 anni investita mentre andava a scuola
Travolta da un'auto a pochi passi da casa. Una tragedia ha sconvolto la comunità di Precenicco, in provincia di Udine. Una studentessa di 17 anni, A. M., è stata investita e uccisa da un'auto nelle prime ore del mattino, mentre attraversava la strada per raggiungere la fermata del bus che l'avrebbe portata a scuola. L'incidente è avvenuto attorno alle 6:30, a circa 200 metri dall'abitazione della ragazza. Alla guida dell'auto c'era un giovane, che si è immediatamente fermato per prestare soccorso. I soccorsi e i rilievi sul posto. Sul luogo del tragico impatto sono intervenuti i sanitari del Sores Fvg, che hanno tentato disperatamente di rianimare la giovane, ma per lei non c'è stato nulla da fare.
