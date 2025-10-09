Tragedia sulla Salaria | ciclista 61enne muore travolto da un’auto

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’impatto fatale alle porte di Roma. Un ciclista di 61 anni ha perso la vita nella serata di mercoledì 8 ottobre 2025 a seguito di un incidente stradale avvenuto su via Salaria, nel tratto compreso tra Roma e Monterotondo. La vittima stava percorrendo la consolare quando la sua bicicletta si è scontrata con una Fiat Panda condotta da una donna di 56 anni. L’urto è stato violentissimo e per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. L’incidente si è verificato all’altezza del chilometro 17,600, appena fuori dal Grande Raccordo Anulare, in un punto poco illuminato della strada. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

