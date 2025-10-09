Tragedia sfiorata a Regina Coeli crolla una parte del tetto | nessun ferito sfollati 250 detenuti

Tragedia sfiorata a Regina Coeli. Nel carcere romano è crollato una parte del tetto, corrispondente alla rotonda del carcere, per fortuna nessuno detenuto si è fatto male. Appena appresa la notizia il capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria Stefano Carmine De Michele si è immediatamente recato nell’istituto romano insieme al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Previsto anche un sopralluogo pomeridiano del governatore del Lazio, Francesco Rocca. Crolla una parte del tetto a Regina Coeli, nessun ferito. Delmastro, che si è recato sul posto, ha assicurato che nella giornata odierna saranno affidati i lavori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tragedia sfiorata a Regina Coeli, crolla una parte del tetto: nessun ferito, sfollati 250 detenuti

