Tragedia nel torinese | agricoltore muore schiacciato dal trattore dopo un tamponamento

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia a Piobesi Torinese: un agricoltore è morto nel pomeriggio dopo che il suo trattore è stato tamponato da un camion in via del Mare. Il mezzo si è ribaltato e lo ha travolto. Inutili i soccorsi del 118. Indagano carabinieri e polizia locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

