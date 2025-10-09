Tragedia in un cantiere a Torino Barriera di Milano | operaio edile colpo da malore su un ponteggio morto

Torinotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio edile italiano di 57 anni è morto nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 ottobre 2025, dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava su un ponteggio del cantiere di ristrutturazione di un palazzo in via Santhià a Torino. I sanitari del 118 Azienda Zero lo hanno soccorso e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tragedia - cantiere

Tragedia sfiorata ad Ancona, pedana di ferro precipita da un cantiere e colpisce alla testa un passante: 22enne ferito (e miracolato)

Tragedia sfiorata in centro. Lastra di ferro cade dal cantiere e colpisce un passante in strada

Tragedia nel cantiere di Torre le Nocelle: la UIL rilancia l’allarme sicurezza

tragedia cantiere torino barrieraTorino, giovane trovato morto sui gradoni di via Mascagni: si indaga per overdose - Polizia al lavoro sull’identità, residenti denunciano degrado ... Lo riporta giornalelavoce.it

tragedia cantiere torino barrieraTorino, cantieri Rfi e aree dismesse trasformati in zone di spaccio: l’allarme di Fratelli d’Italia - La denuncia di Verangela Marino: “Cantiere della Metro 2 ed ex stabilimento FS trasformati in basi dello spaccio, Rfi intervenga subito per la messa in sicurezza” ... Da giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Cantiere Torino Barriera