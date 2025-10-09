Tragedia in un cantiere a Torino Barriera di Milano | operaio edile colpo da malore su un ponteggio morto
Un operaio edile italiano di 57 anni è morto nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 ottobre 2025, dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava su un ponteggio del cantiere di ristrutturazione di un palazzo in via Santhià a Torino. I sanitari del 118 Azienda Zero lo hanno soccorso e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: tragedia - cantiere
