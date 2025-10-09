Tragedia in Friuli Venezia-Giulia | studentessa 17enne muore investita mentre va a scuola

Orizzontescuola.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia ha scosso la comunità di Precenicco, in provincia di Udine, dove Alice, studentessa di 17 anni, ha perso la vita investita da un'auto mentre attraversava la strada per raggiungere il bus scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

