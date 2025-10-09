Tragedia in Brianza | morta una ragazza di 17 anni caduta dalla moto

Quicomo.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente mortale in Brianza, a Seregno, al confine con Mariano Comense. Una ragazza di 17 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di mercoledì 9 ottobre, in seguito a una caduta dalla moto avvenuta lungo via San Vitale.Secondo una prima ricostruzione di MonzaToday, la giovane – che viaggiava. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: tragedia - brianza

