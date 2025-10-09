Tragedia in Brianza | morta una ragazza di 17 anni caduta dalla moto
Incidente mortale in Brianza, a Seregno, al confine con Mariano Comense. Una ragazza di 17 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di mercoledì 9 ottobre, in seguito a una caduta dalla moto avvenuta lungo via San Vitale.Secondo una prima ricostruzione di MonzaToday, la giovane – che viaggiava. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: tragedia - brianza
Tragedia in Brianza: muore un ragazzo di 28 anni travolto dal treno, traffico ferroviario in tilt
Tragedia in Brianza: muore un ragazzo di 35 anni travolto dal treno, traffico ferroviario in tilt
Tragedia alle porte della Brianza. Si tuffa nel canale, ma non sa nuotare: 18enne muore annegato
Tragico incidente a Ceriano Laghetto: 77enne perde la vita dopo essere stato investito da un mezzo pesante Tragedia a Ceriano Laghetto (Monza e Brianza): un pedone di 77 anni è stato investito da un mezzo pesante in via Alessandro Volta. Nonostante l’ - facebook.com Vai su Facebook
Seregno, tragedia sui binari: muore una ragazza di 15 anni - Grave incidente ferroviario sulla linea Milano–Como: una ragazza di 15 anni è stata travolta da un treno a Seregno. Scrive monza-news.it
Treno travolge e uccide una ragazzina di 15 anni: linea bloccata per i rilievi - Una ragazzina di 15 anni è morta travolta da un treno nel pomeriggio di domenica. Come scrive milanotoday.it