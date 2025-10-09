Tragedia questa mattina a Precenicco, in provincia di Udine. Una ragazza di 17 anni è morta investita da un'auto mentre si stava recando alla fermata del bus che l'avrebbe portata a scuola. A perdere la vita è Alice Morsanutto, studentessa del liceo artistico Sello di Udine. Il dramma è avvenuto intorno alle 6.30 di giovedì 9 ottobre. Alice era appena uscita di casa per recarsi alla fermata del bus e andare a scuola. Purtroppo, proprio mentre stava attraversando la strada, è stata presa in pieno da un'auto guidata da un giovane. L'allarme è stato dato subito. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari della centrale operativa Sores Fvg, e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tragedia a Udine, 17enne muore investita da un'auto mentre va a scuola