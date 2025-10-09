Tragedia a Tor San Lorenzo | muore 50enne in un frontale sul lungomare
Ancora sangue sulle strade del litorale romano. Un terribile incidente, avvenuto nella tarda serata di ieri, è costato la vita a un uomo di 50 anni. Lo scontro frontale tra due auto, una Mercedes Classe A e una Jeep Renegade, si è verificato intorno alle 23 lungo Lungomare di Tor San Lorenzo, all'incrocio con Lungomare dei Troiani, un tratto già noto per la pericolosità e l'intenso traffico serale. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della stazione Marina di Tor San Lorenzo, la Mercedes condotta da Lidano Paladinelli, 50 anni, si sarebbe scontrata frontalmente con la Jeep che sopraggiungeva in senso contrario. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: tragedia - lorenzo
