tragedia a cividate 21enne muore nel fiume oglio mentre tenta di sfuggire ai carabinieri

La fuga e il tragico epilogo. Un ragazzo di 21 anni è morto a Cividate al Piano, in provincia di Bergamo, dopo essersi tuffato nel fiume Oglio nel tentativo di sfuggire ai carabinieri. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 ottobre, quando una pattuglia dell'Arma avrebbe notato il giovane muoversi in modo sospetto nelle vie del paese. La notizia è stata riportata dalla testata Prima Treviglio. Alla vista dei militari, il ragazzo ha iniziato a correre, dirigendosi verso la riva del fiume. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, si sarebbe gettato in acqua, ma la corrente impetuosa lo ha subito trascinato via.

