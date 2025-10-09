Tragedia a Carpineto Romano | muore tra le fiamme Renata Gessini aveva appena compiuto 100 anni

Una vita dedicata all'insegnamento e alla comunità. Solo pochi giorni prima aveva festeggiato il suo centesimo compleanno, circondata dall'affetto dei familiari, dei concittadini e con gli auguri ufficiali del sindaco. Ma la gioia si è presto trasformata in tragedia. Renata Gessini, storica maestra di Carpineto Romano, è morta mercoledì 8 ottobre nel suo appartamento a causa di un incendio domestico. L'anziana, molto conosciuta e amata nel paese, è stata avvolta dalle fiamme mentre cucinava. Secondo le prime ricostruzioni, i suoi vestiti avrebbero preso fuoco accidentalmente mentre stava preparando la cena.

In questa notizia si parla di: tragedia - carpineto

