Traffico Roma del 09-10-2025 ore 19 | 30

Luceverde Roma Bentrovati chiusura temporanea per un incendio in via Bartolomeo Perestrello 3 via Ludovico Pavoni e via Antonio Tempesta chiuso anche il tratto di via tempo tra via Augusto Dulceri e via Perestrello intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Cassia bis Salaria ed ancora seguire tra via Nomentana e la prendi interna code tra via Laurentina & via Cristoforo Colombo trafficata anche la carreggiata esterna con code tra il bivio per la Roma Fiumicino è la via Appia trafficato il tratto Urbano a Roma L'Aquila concludi tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra Corso di Francia e via dei Campi Sportivi in direzione San Giovanni nella stessa direzione non è ancora code tra San Lorenzo e viale Castrense trafficata la via Cristoforo Colombo concludi tra via Di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia indetto per la giornata di domani 10 ottobre uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà la sola rete Atac con fasce di garanzia da Inizio servizio alle 8:30 e dalle 17 alle 20 dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

