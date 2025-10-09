Luceverde Roma Bentrovati traffico in coda per un incidente sulla diramazione Roma Sud 3 raccordo anulare Torrenova in direzione Napoli temporaneamente chiuso per un incendio il tratto di via Bartolomeo Perestrello tra via Lodovico Pavoni e via Antonio Tempesta chiuso anche il tratto di via Tempesta tra via Augusto Dulceri e via Perestrello per lavori urgenti chiuso il tratto di via Braccio da Montone tra la Circonvallazione Casilina e via castruccio castracane code per traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Cassia bis Salaria e a seguire tra via Nomentana e La Rustica sempre in interna code tra Ardeatina e l'uscita per la Cristoforo Colombo trafficata anche la carreggiata esterna con dei trapuntine doppia intenso il traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti e code tra il bivio per la tangenziale del raccordo In quest'ultima direzione code sempre per te anche tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra Corso di Francia e via dei Campi Sportivi in direzione San Giovanni trafficata la via Flaminia con code tra via dei due punti di raccordo in uscita da Roma sempre per traffico code sulla via Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-10-2025 ore 18:30