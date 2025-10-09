Traffico Roma del 09-10-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico in coda per un incidente sulla tangenziale est tra viale Castrense l'uscita per la A24 Roma Teramo in direzione della via Salaria per lavori di potatura in viale Giotto Fino al prossimo 24 ottobre il transito avverrà a senso unico alternato in base all' avanzamento dei lavori prestare attenzione alla segnaletica per lavori lungo viale di Parco del Celio strada chiusa tra via di San Gregorio e Claudia In entrambe le direzioni possibili ripercussioni sul traffico di zona fino al 8 dicembre stop lo ricordiamo per tutti i tram cittadini ci riferiamo Dunque alle linee 2658 14:19 il fermo si è reso necessario per consentire dei lavori alla struttura della sopraelevata della tangenziale est nell'area di via Prenestina risposta Forse con autobus che copriranno le intere tratte tranviarie indietro per la giornata di domani venerdì 10 ottobre uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà la sola rete Atac fasce di garanzia da Inizio servizio alle 8:30 e dalle 17 alle 20 dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-10-2025 ore 16:30

