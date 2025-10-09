Traffico Roma del 09-10-2025 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità domani il nuovo sciopero del trasporto pubblico di 24 ore che interessa la sola rete Atac stanotte non sarà assicurato il servizio delle linee bus notturne saranno possibili disagi dalle 830 alle 17 e dalle 20 A fine servizio su bus filobus metropolitane e sulla ferrotramvia termini-centocelle Lo sciopero non riguarda 90 bus gestite dagli altri operatori e 17 collegamenti gestiti per conto di ATAC da altri operatori servizio regolare per le ferrovie Metromare Roma Viterbo è più in generale per tutti i collegamenti Cotral e Trenitalia che sono esclusi dallo sciopero durante l'agitazione resteranno aperti i parcheggi lisca Nelle stazioni metro trasporto ferroviario da domani a domenica modifiche per le linee fl1 e fl3 per i lavori nella Futura fermata Pigneto la circolazione dei treni sarà interrotta tra le stazione di Roma Tiburtina e Roma Ostiense servizio regolare per il Leonardo Express Termini Fiumicino https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

