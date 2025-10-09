Traffico Roma del 09-10-2025 ore 11 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico congestionato sulla A24 dal raccordo in direzione tangenziale est code a tratti da Viale Togliatti in direzione raccordo sul Raccordo Anulare code tra gli svincoli Casilina e Colombo in direzione Aurelia in direzione esterna traffico intenso tra Casilina e Tiburtina per un incidente sulla Flaminia traffico intenso tra raccordo e Tor di Quinto rallentamenti sulla Salaria da Villa Spada in direzione tangenziale est e per un incidente chiusa la via Appia all'altezza di via demetriade in direzione raccordo restringimenti di carreggiata su via Prenestina tra piazzale Prenestino e Piazza caballini in entrambi i sensi di marcia per un cantiere code sulla Pontina fine da Tor de' Cenci in direzione centro https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

