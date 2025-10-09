Traffico Roma del 09-10-2025 ore 07 | 30
Luceverde Roma Buongiorno auto in fila sul Raccordo Anulare tra Casilina e Appia verso la Laurentina siamo in carreggiata interna rallentamenti tra Prenestina e Nomentana carreggiata esterna code poi sul tratto Urbano della Roma L'Aquila in entrata a Roma 3 a Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est è sempre in ingrata in città troviamo code per traffico sulla Flaminia e sulla Salaria Ma anche sulla via Aurelia tra Massimina è il bivio per Aurelia Antica code anche in tangenziale Tra Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico da Segna un incidente concludi su viale Jonio all'altezza di via Col di Rezia auto in fila auto in fila anche su viale Adriatico ed infine il trasporto pubblico fino al 8 dicembre ai tram 2358 14:19 il fermo lo ricordiamo Si rende necessario per consentire i lavori sulla sopraelevata della tangenziale est nell'area di via autobus dunque al posto dei tram dettagli di queste ed altre notizie come sempre sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
