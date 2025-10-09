Luceverde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio code per traffico intenso invece sulla via Pontina tra Pomezia e Aprilia verso la cute anche sulla Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia in direzione Ostia a Roma trafficata la carreggiata interna del raccordo con code tra Cassia e Salaria ed ancora seguire tra via Nomentana e La Rustica anche sulla carreggiata esterna tra il bivio per Fiumicino e la via Appia per lavori notturni sul tratto della A1 roma-napoli e resterà chiuso dalle 22 di questa sera alle 5 di domattina lo svincolo di Valmontone in entrata direzione Napoli è in uscita per il traffico proveniente da Roma sulla diramazione Roma nord tra le 21 e le 6 chiusa l'uscita di Fiano Romano per il traffico proveniente dalla Autosole sulla diramazione Roma Sud tra le 22 e le 5 chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita per il traffico proveniente Napoli tratto chiuso dalle 22 alle 5 sulla A24 roma-teramo tra Vicovaro e Castel Madama in direzione Roma è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 09-10-2025 ore 17:30