luce verde Lazio Buongiorno partiamo da Roma è in città a seguito di un incidente è chiusa al traffico via Appia Nuova 3 via del Quadraro è via dell'Almone direzione centro a Se invece per interventi di manutenzione sulla via Pontina è chiusa una corsia poco prima dell'uscita di Pomezia centro Castelli Romani direzione Roma inevitabili Dunque le code in provincia di Rieti proseguono i lavori sulla via Salaria in tratti saltuari 3 sigillo e post anche in questo caso non si escludono rallentamenti e code andiamo ora nel Frusinate dove proseguono i lavori su strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino la strada dunque è chiusa tra Atina superiore e Belmonte Castello In entrambe le direzioni la riapertura è prevista per la fine di questo mese è tutto Grazie per l'attenzione come servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 09-10-2025 ore 09:30