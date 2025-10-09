Traffico Lazio del 09-10-2025 ore 09 | 30
luce verde Lazio Buongiorno partiamo da Roma è in città a seguito di un incidente è chiusa al traffico via Appia Nuova 3 via del Quadraro è via dell'Almone direzione centro a Se invece per interventi di manutenzione sulla via Pontina è chiusa una corsia poco prima dell'uscita di Pomezia centro Castelli Romani direzione Roma inevitabili Dunque le code in provincia di Rieti proseguono i lavori sulla via Salaria in tratti saltuari 3 sigillo e post anche in questo caso non si escludono rallentamenti e code andiamo ora nel Frusinate dove proseguono i lavori su strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino la strada dunque è chiusa tra Atina superiore e Belmonte Castello In entrambe le direzioni la riapertura è prevista per la fine di questo mese è tutto Grazie per l'attenzione come servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: traffico - lazio
Traffico Lazio del 20-07-2025 ore 17:30
Traffico Lazio del 17-07-2025 ore 09:30
Traffico Lazio del 17-07-2025 ore 17:30
In provincia di Rieti, regione Lazio, vi ospiterà gratuitamente con il vostro camper o campervan un agriturismo: Codice ricerca nell'app: 3446 Sosta pianeggiante e panoramica Situato in una zona lontana dal traffico e ideale per ammirare i cieli stell - facebook.com Vai su Facebook
Palermo, piove per un’ora e il traffico va in tilt: scatta l’allerta nel sottopasso di viale Lazio https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/09/26/news/palermo_piove_per_un_ora_e_il_traffico_va_in_tilt_scatta_l_allerta_nel_sottopasso_di_viale_lazio-424873321/? - X Vai su X
Traffico Lazio del 09-10-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Buongiorno partiamo da Roma è in città a seguito di un incidente è chiusa al traffico via Appia Nuova 3 via del Quadraro è via ... Da romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-10-2025 ore 09:10 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio di saggina uno sulla direttrice ... romadailynews.it scrive