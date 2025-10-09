Tra Usa e Russia il disgelo è finito

Laverita.info | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vice di Lavrov, Sergei Ryabkov: «Lo slancio post Alaska è esaurito per colpa degli europei. I missili Tomahawk? Serve senso di responsabilità». Civili uccisi dai raid ucraini a Belgorod. 🔗 Leggi su Laverita.info

tra usa e russia il disgelo 232 finito

© Laverita.info - Tra Usa e Russia il disgelo è finito

In questa notizia si parla di: russia - disgelo

Per il disgelo Usa-Russia Trump e Putin scelgono l’Alaska

Non solo Trump-Putin, Anchorage avvia il disgelo tra Russia e Usa

Usa-Russia, Trump alza il tiro dopo i sottomarini nucleari: ultimatum a Putin e minaccia di nuove sanzioni - Sale la tensione tra Washington e Mosca dopo la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di dispiegare due sottomarini nucleari "sempre più vicini alla Russia". Si legge su iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Russia Disgelo 232