Tra Usa e Russia il disgelo è finito
Il vice di Lavrov, Sergei Ryabkov: «Lo slancio post Alaska è esaurito per colpa degli europei. I missili Tomahawk? Serve senso di responsabilità». Civili uccisi dai raid ucraini a Belgorod. 🔗 Leggi su Laverita.info
Per il disgelo Usa-Russia Trump e Putin scelgono l’Alaska
Non solo Trump-Putin, Anchorage avvia il disgelo tra Russia e Usa
Usa-Russia, Trump alza il tiro dopo i sottomarini nucleari: ultimatum a Putin e minaccia di nuove sanzioni - Sale la tensione tra Washington e Mosca dopo la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di dispiegare due sottomarini nucleari "sempre più vicini alla Russia". Si legge su iltempo.it